29 novembre 2018- 16:42 Consumi: Black Friday, volano vendite prodotti tecnologici

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - Acquisti da record per i prodotti Tech & Durables durante la settimana del Black Friday 2018, dal 19 al 25 novembre. I dati, basati sulle rilevazioni effettuate sul GfK Leader Panel Weekly, mostrano un incremento complessivo delle vendite del +42% a valore per 18 delle categorie più importanti del mercato Technical Consumer Goods (tra cui Tv, Pc, Smartphone, Tablet, Frigoriferi, Lavatrici, Aspirapolvere, Fotocamere, ecc), rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per questo perimetro di prodotti, è stato generato un controvalore pari a oltre 375 milioni di euro. Interessante vedere come il trend a unità sia quasi identico tra online e offline, a dimostrazione del fatto che il consumatore oggi ragiona sempre di più in ottica Omnichannel. Invece, a valore il canale online cresce in maniera più sostenuta, registrando un +53% rispetto al 2017, contro un +40% a valore registrato nei punti vendita tradizionali. L’incremento a valore è collegato sia al diverso mix di prodotti presenti online e offline, ma anche al trend positivo dei modelli di fascia alta.Tra le categorie di prodotto che hanno registrato risultati di vendita particolarmente positivi nella settimana del Black Friday ci sono le Asciugatrici (+85 a valore%), gli Aspirapolvere (+100%), le TV (+36%), i Mobile PC (+34%) e gli Smartphone (+52%). Il comparto che ha registrato il trend più positivo in assoluto a unità è stato quello degli Assistenti Vocali, un prodotto nuovo ma a quanto pare molto ricercato dai consumatori italiani. Un risultato davvero significativo, soprattutto considerando che mancano ancora i dati del Cyber Monday, che solitamente fa registrare vendite importanti per i prodotti Tech & Durables.