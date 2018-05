6 maggio 2018- 10:21 Consumi: Coldiretti, olio di oliva conquista il mondo, +49% in 25 anni (2)

(AdnKronos) - In Italia, spiega la Coldiretti sulla base di un’indagine Ismea, 9 famiglie su 10 consumano olio d’oliva tutti i giorni secondo uno stile alimentare fondato sulla dieta mediterranea che ha consentito al Belpaese di conquistare primati mondiali di longevità: tanto che la speranza di vita degli italiani è salita a 82,8 anni, 85 per le donne e 80,6 per gli uomini.In Giappone i consumi sono aumentati di 8 volte raggiungendo i 55 milioni di chili, mentre in Gran Bretagna si è registrata una crescita del 247,6% fino a 58,4 mln di chili e in Germania l’incremento è stato del 359,7% fino ai 61,6 mln di chili. Una rivoluzione nella dieta delle famiglie si è verificata anche in Paesi come il Brasile dove l’aumento è stato del 313% per un totale di 60 mln di chili, la Russia con una crescita del 233% anche se le quantità restano limitate a 20 mln di chili, il Canada con 39,5 mln di chili e un incremento del 229% e la Francia che con un progresso del 154% ha superato i 111 mln di chili.