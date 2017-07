CONSUMI: GS1 ITALY, PER ETICHETTE PRODOTTI SERVE LINGUAGGIO STANDARDIZZATO

11 luglio 2017- 14:38

Roma, 11 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "Gs1 Italy va incontro alle esigenze dei consumatori che richiedono etichette che 'parlino' sempre di più, per questo c'è bisogno di un linguaggio standardizzato". A dirlo, in un'intervista a Labitalia, Alberto Frausin, neopresidente di GS1 Italy, l’associazione che riunisce 35mila imprese di beni di consumo che condividono soluzioni e servizi per migliorare la visibilità dei prodotti, gli scambi di informazioni tra le imprese, i processi aziendali, la filiera del largo consumo e i rapporti con i consumatori. "La visibilità del proprio prodotto -chiarisce- per un'azienda è importante quanto il prodotto stesso. Le due cose sono imprescindibili e in Italia sta diventando sempre più importante, anche se è una sfida che ancora dobbiamo vincere"."Tutto -chiarisce- parte dal codice a barre che, dal 1978, è a disposizione del consumatore che mostra un'attenzione sempre più crescente verso le informazioni che offre. Per questo, abbiamo bisogno di trovare un linguaggio standardizzato su temi complessi certo, per raggiungere l'obiettivo di fornire informazioni chiare, semplici, leggibili e confrontabili"."GS1 Italy -ricorda il presidente Frausin- sviluppa e mantiene gli standard più usati al mondo per la comunicazione tra imprese, i sistemi standard GS1. Siamo conosciuti per il codice a barre, definito dalla BBC come una delle '50 cose che hanno reso globale l'economia'. Usato in Italia e in oltre 150 paesi al mondo, permette lo scambio di informazioni tra industria e distribuzione con chiarezza, semplicità e senza errori". Introdotto originariamente per facilitare il check-out alle casse dei supermercati, oggi "il codice a barre - osserva - riduce i tempi e gli errori lungo tutta la filiera e garantisce la tracciabilità e la trasparenza delle informazione dei prodotti (etichetta e provenienza)". "Il codice a barre GS1 (EAN) è un linguaggio globale, adottato dalle imprese, da clienti e fornitori, in tutto il mondo per identificare, leggere e condividere informazioni su prodotti, luoghi, spedizioni, magazzini, ordini, vendite", chiarisce."Siamo capaci -assicura- di fare grandi eccellenze. Gs1 è un grandissimo motore per facilitare le esportazioni del nostro Paese. Il Comitato europeo di normazione ha scelto, infatti, il codice GS1 SSCC, per l'identificazione dei colli in modo univoco e per semplificare le consegne transfrontaliere".