22 maggio 2019- 10:16 Consumi: Istat stima, in 2019 spesa famiglie +0,5%

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - Nel 2019, in Italia la spesa delle famiglie e delle Isp in termini reali è prevista crescere dello 0,5%, in lieve rallentamento rispetto al 2018 (+0,6%). Lo rende noto l'Istat nelle sue previsioni. I consumi della Pa, invece, dovrebbero registrare una lieve diminuzione (-0,2% rispetto a +0,2% del 2018). In presenza di un miglioramento del potere di acquisto, l’attuale fase di incertezza porterebbe le famiglie ad assumere comportamenti precauzionali, determinando un aumento della propensione al risparmio.