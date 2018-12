14 dicembre 2018- 15:34 Consumi: Nielsen, in 3° trim. cresce fiducia consumatori (2)

(AdnKronos) - Diminuisce, invece, la percentuale di italiani che adottano misure per risparmiare: sono il 53%, -3pp rispetto al trimestre precedente. Una volta coperte le spese essenziali (bollette, rate del mutuo, affitti, etc.) e accantonati i risparmi, tra le preferenze d’acquisto degli italiani spiccano l’abbigliamento (47%, +4pp) e i viaggi (45%, +5pp), seguiti dal divertimento fuori casa e dai nuovi prodotti tecnologici, rispettivamente al 35% e 24%. Diversamente, tra chi adotta misure per risparmiare, le principali voci di riduzione delle spese riguardano proprio l’abbigliamento (51% di italiani), i prodotti alimentari (il 48% passa a marchi più economici), l’intrattenimento e i pasti fuori casa (rispettivamente il 46% e il 39%). L’analisi di Nielsen prende anche in considerazione quelle che possono essere definite le principali preoccupazioni degli italiani. In prima posizione c’è sempre il posto di lavoro (18%, +2pp percentuali nel terzo trimestre 2018 vs. trimestre precedente). Seguono le preoccupazioni per l’economia nazionale (12%, in calo) e per la salute (8%, in crescita). In crescita anche l’apprensione relativa all’immigrazione (7%) e per l’ordine pubblico/criminalità (7%). La preoccupazione per l’aumento del costo delle utenze è indicata dal 6% dei rispondenti, al pari di quella per l’istruzione e/o il benessere dei figli sale. Tra i crucci degli italiani rientra anche quello dell’equilibrio tra vita personale e vita professionale (5%).