12 giugno 2019- 12:03 Conti pubblici: a vertice a P.Chigi Tria chiede coperture su flat tax

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - Coperture certe sulla flat tax. Le avrebbe chieste, a quanto apprende l'Adnkronos, il ministro dell'Economia Giovanni Tria nel corso del vertice economico a Palazzo Chigi. Una riunione che il titolare di via XX Settembre, con il vicepremier Matteo Salvini, ha lasciato prima del termine, anche se viene assicurato che l'allontamento dei due prima della fine del vertice -che è tutt'ora in corso- sia dovuto ad impegni in agenda e non a dissidi. La riunione sta ora proseguendo senza i due ministri per affrontare il dossier Alitalia: la parte per evitare la procedura d'infrazione della Ue sarebbe terminata dopo circa due ore. Ci saranno nuovi vertici economici per delineare la strategia che l'Italia intende portare avanti.