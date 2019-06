11 giugno 2019- 19:41 Conti pubblici: Conte, 'con Di Maio e Salvini obiettivo unico, evitare infrazione'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - Di Maio e Salvini "non è che vogliono la procedura d'infrazione, su questo ieri c'è stata la massima chiarezza. Siamo tutti determinati ad evitarla, tutte persone ragionevoli" e "nessuno pensa che incorrere in una procedura possa aiutare e far crescere l''Italia, nessuno ha di questi pensieri. Siamo tutti determinati a un unico obiettivo, evitare la procedura". Lo puntualizza il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi.