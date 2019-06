11 giugno 2019- 19:11 Conti pubblici: Conte, convinti di nostre scelte, al governo per far crescere Paese

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Siamo ben convinti di quel che stiamo facendo e della nostro politica economica, di tutto quel che stiamo facendo". Il governo gode di un ampio "consenso politico e di un mandato molto forte che ci è stato dato per far crescere il paese, e noi siamo qui per far crescere e non per avviarlo verso una china recessiva". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.