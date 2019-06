6 giugno 2019- 20:10 Conti pubblici: Costa a Canete, 'serve sforare deficit per investimenti green'

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Ho chiesto che gli investimenti per l’economia green possano sforare il tetto del deficit". Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa al termine dell’incontro di oggi pomeriggio il commissario europeo per l’energia e i cambiamenti climatici Miguel Arias Canete. "Ambiente e sviluppo devono camminare insieme, il paradigma economico va cambiato e servono investimenti soprattutto in questa fase di necessaria transizione", sottolinea Costa.Il Commissario Ue, si legge nella nota del ministero dell'Ambiente, si è detto aperto al ragionamento e ha anche riconosciuto con parole molto elogiative l’alto livello di ambizione rappresentato nel Piano energia e clima (Pniec) italiani depositato a Bruxelles e attualmente ancora nella fase di esame, che dovrebbe comunque concludersi a breve."Canete - sottolinea - ha identificato nell’Italia uno dei paesi più ambiziosi, e ha auspicato, trovandoci favorevoli, che possiamo ricoprire anche il ruolo di pontieri con i paesi europei più reticenti per quanto riguarda la strategia di lungo periodo e l’obiettivo della neutralità carbonica al 2050. Io ho ribadito che l’Italia sugli obiettivi ambiziosi c’è, vuole avere un ruolo primario e lavorare affinchè tutta l’Europa abbia una posizione da protagonista nel delineare una strategia di lungo periodo davvero efficace contro i cambiamenti climatici", conclude Costa.