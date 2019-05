22 maggio 2019- 10:10 Conti pubblici: Cottarelli, 'non semplice trovare coperture per aumenti spesa'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Sono stati decisi aumenti di spesa correnti e non so come troveranno le coperture, che ora non ci sono, per 27 o 28 miliardi di euro e non è semplice". Lo ha detto, entrando all'assemblea di Confindustria, l'ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli. "C'è una necessità di spending review - ha detto ancora - ma farla in pochi mesi non sarebbe stato facile. Non so se al momento sia ferma, so che ci sono state difficoltà con i commissari".