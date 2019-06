5 giugno 2019- 14:46 Conti pubblici: Di Maio, 'in Ue diamo senza ricevere, così non va'

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Sono anni che diamo senza ricevere, o che riceviamo meno di quanto ci spetterebbe, anni che siamo totalmente ignorati sulla questione migranti, ad esempio. Ci lasciano tutto il peso e, come se non bastasse, poi ci fanno pure la morale. Così non va bene, così è troppo facile". Lo scrive il vicepremier e ministro Luigi Di Maio su Facebook, intervenendo sul primo via libera della Commissione Ue alla procedura di infrazione contro l'Italia.