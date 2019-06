5 giugno 2019- 14:52 Conti pubblici: Di Maio, 'inconcepibile mettere in croce chi investe in crescita'

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Non è concepibile che un Paese con 6 milioni di disoccupati reali e migliaia di aziende che producono sotto il loro potenziale venga messo in croce perché vuole investire sulla crescita, il lavoro e la riduzione delle tasse". Lo scrive il vicepremier e ministro Luigi Di Maio su Facebook, intervenendo sul primo via libera della Commissione Ue alla procedura di infrazione contro l'Italia.