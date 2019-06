5 giugno 2019- 14:41 Conti pubblici: Di Maio, 'Italia Paese serio, al tavolo Ue con responsabilità'

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Noi siamo persone serie, l’Italia è un paese serio, che rispetta la parola data. Quindi andremo in Europa e ci metteremo seduti al tavolo con responsabilità, non per distruggere, ma per costruire. Però è molto seccante che ogni giorno si trovi un motivo diverso per parlare male dell'Italia e di questo governo!". Lo scrive il vicepremier e ministro Luigi Di Maio su Facebook, intervenendo sul primo via libera della Commissione Ue alla procedura di infrazione contro l'Italia.