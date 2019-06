5 giugno 2019- 14:52 Conti pubblici: Di Maio, 'quota 100 e pensioni italiani non si toccano'

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Lasciatemi dire che come sento parlare di doveri, mi piacerebbe sentir parlare anche di diritti. Diritti degli italiani e delle loro famiglie! Non chiedo tanto: diritti! Che tradotto significa la possibilità di aiutare le famiglie, le imprese, le scuole, la nostra sanità. Quindi rimbocchiamoci le maniche tutti. E con 'tutti', intendo anche Bruxelles! Per ultimo due cose: Quota 100 non si tocca e, sia chiaro, le pensioni degli italiani non si toccano!". Lo scrive il vicepremier e ministro Luigi Di Maio su Facebook, intervenendo sul primo via libera della Commissione Ue alla procedura di infrazione contro l'Italia.