CONTI PUBBLICI: FINCO (LEGA), NUOVO RECORD NEGATIVO PER ROMA (2)

5 luglio 2017- 15:57

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Anche i dati dell’ultima annualità – ricorda Finco – sono in tendenza con quanto accaduto fino al 2016: l’Osservatorio sul federalismo fiscale ci dice che da aprile 2016 ad aprile 2017 le Amministrazioni centrali hanno contribuito ad aumentare il debito pubblico, con un +1,9%, rispetto ad una diminuzione di Regioni e Enti locali del -3,5%. Dati ancor più significativi, questi, se si tiene conto che Regioni ed Enti Locali pesano sul debito dello Stato solo per il 4,1%, rispetto all’Amministrazione centrale, che incide per il 95,8%”.“Questi dati – osserva il consigliere regionale - dimostrano ancora una volta il fallimento della gestione centralista dello Stato che, così facendo, aumenta il debito, taglia i trasferimenti agli enti periferici, senza però aumentare gli investimenti e la qualità dei servizi ai cittadini”.“L’unica vera soluzione - conclude Nicola Finco – non può che essere la concessione al Veneto di una maggiore autonomia; per questo, il 22 ottobre prossimo, sarà un giorno storico, non solo per la democrazia, ma anche per rispristinare la giustizia sociale, nei confronti di uno Stato centrale che continua ad ‘ingrassare’, a fronte di una forte cura dimagrante imposta a Regioni, Comuni e Province”.