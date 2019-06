1 giugno 2019- 12:39 Conti pubblici: Fratoianni, 'governo allo sbando'

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - “È un governo allo sbando: nel giro di poche ore cambiano la versione della lettera da inviare a Bruxelles alla Commissione Ue almeno 3 o 4 volte". Lo afferma Nicola Fratoianni, parlando con i cronisti in occasione della Direzione nazionale di Sinistra italiana in corso a Roma e dedicata ad analizzare la situazione politica dopo le elezioni europee del 26 maggio. “Non sanno che pesci prendere -prosegue l’esponente della Sinistra- mentre il Paese continua a misurarsi con tutti i problemi veri sul tappeto, gli effetti drammatici della crisi sulle fasce più deboli della società, la povertà che avanza, le politiche per difendere i posti di lavoro e per crearne di nuovi che non si vedono. Provino a dare qualche risposta efficace o altrimenti tolgano il disturbo".