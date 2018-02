CONTI PUBBLICI: GENTILONI, AVANZO PRIMARIO OLTRE 2% NEL 2018

13 febbraio 2018- 12:34

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - In "una congiuntura piuttosto incoraggiante per il nostro Paese", accanto ai dati relativi alla crescita corrisponde "un andamento positivo del nostro avanzo primario, che sarà dell'1,7 per cento nel 2017, lo 0,2 in più rispetto all'anno precedente, e che potrebbe ulteriormente migliorare, superando il 2 per cento, nel 2018". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario e all'insediamento del nuovo presidente della Corte dei Conti. Naturalmente, ha ribadito il premier, "le cicatrici della crisi necessiteranno tempo per essere rimarginate".