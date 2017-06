CONTI PUBBLICI: MARONI, OCCORRE RIFORMA RADICALE PATTO STABILITà

16 giugno 2017- 20:43

Milano, 16 giu. (AdnKronos) - "Occorre la riforma radicale del Patto di stabilita'. Io non metto in discussione che si debbano rispettare i parametri europei, ma contesto la distribuzione interna tra le Regioni italiane, il peso diverso che viene dato all'interno del Paese. Bene ridurre il debito, ma perché penalizzare le Regione che già lo hanno ridotto e favorendo e aiutando e lasciando libere di indebitarsi ancora di più le Regioni che hanno ampiamente dimostrato di non essere in grado di gestire il debito?". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, questa sera, al teatro Parenti di Milano, intervenendo al dibattito organizzato dal quotidiano 'il Foglio' dal titolo 'Economia, crescita, politica. Che cos'è l'Italia a due velocità'."Non e' tutto merito mio, se la Regione Lombardia ha ridotto il debito a un miliardo e mezzo, io ho contribuito, ma e' stato chi mi ha preceduto - ha sottolineato Maroni -. Di fatto noi abbiamo ridotto, per esempio, il numero dei dipendenti pubblici: abbiamo la percentuale più bassa in Europa tra le Regioni, nel rapporto tra i dipendenti della Regione e la popolazione. Se si intervenisse sul meccanismo di responsabilita' e di premialità, la spesa pubblica aumenterebbe di qualità, che significa più efficienza e riduzione dei costi".