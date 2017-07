CONTI PUBBLICI: MICELI (PD), IDEE DI MAIO FANNO ACCAPPONARE LA PELLE

3 luglio 2017- 15:19

Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Solo un masochista o nella migliore delle ipotesi un ignorante può indicare come ricetta di politica economica virtuosa l'aumento del deficit pubblico. Sarebbe come scegliere di condannare i nostri figli a pagare i nostri debiti, né più né meno quello che oggi stiamo facendo noi. Le idee di Di Maio fanno accapponare la pelle". Così il segretario provinciale del Pd di Palermo Carmelo Miceli replica al vice presidente della Camera Luigi Di Maio che, a margine di un convegno sul debito pubblico, ha detto: "Facciamo investimenti e facciamo anche un po' di deficit sia per ridurre il debito ma soprattutto garantire felicità e benessere agli italiani"."Sarà questa la proposta choc del M5S per lo sviluppo della Sicilia? - chiede Miceli - Speriamo di no. Sarebbe opportuno archiviare l'era dell'indebitamento per creare effimero consenso e cominciare a ragionare di sviluppo duraturo, incentrato su riduzione delle imposte per chi investe nel nostro territorio, incentivi per chi assume, ovvero una burocrazia efficiente e meno invasiva".