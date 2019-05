29 maggio 2019- 19:52 Conti pubblici: Monti, 'Salvini fa tutto per consenso ma Paese rischia danno grave'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Il governo dovrebbe preoccuparsi in modo più costruttivo della lettera della Commissione europea, finora ha avuto un atteggiamento di diffidenza, quasi per mettere l’Ue in ridicolo. Penso che invece farebbe bene ad interrogarsi su come ridurre il nostro debito pubblico. Spero che almeno la Lega eserciti la propria nuova forza in Europa in maniera adeguata, cioè facendo pressione, costruendo alleanze e perseguendo obiettivi realistici, e non sovversivi”. Lo ha detto Mario Monti a Otto e mezzo su La7.“Noi dobbiamo decidere se vogliamo discutere dei modi per conquistare ancora più voti in Italia, e a me questo non interessa, o al modo con cui il governo può fare il bene dell’Italia. Salvini può fare di tutto per allargare il suo consenso, ma potrebbe fare un grave danno al nostro paese. (…) Non credo che l’Italia rischi la Troika ma ‘con il cappello in mano’ in Europa ci andrà quel governo che dovrà chiedere di essere finanziato da altri perché vicino al default” , ha aggiunto. “L’Italia non riesce ad occuparsi veramente di chi è in difficoltà e di chi è più povero, e quando lo fa – con il Reddito di cittadinanza, per esempio – lo fa a spese delle generazioni future, aumentando il debito italiano, anziché farlo pagare alle classi più abbienti”, conclude il senatore.