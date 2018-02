CONTI PUBBLICI: PADOAN, DEBITO SCENDE, DISCESA DEVE ESSERE PIù RAPIDA

3 febbraio 2018- 19:18

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - Più che il dibattito intorno alla soglia del 3% prevista dal Patto di stabilità "quello che conta veramente è che il debito scenda. E sta cominciando a scendere anche in Italia grazie al lavoro del governo. Bisogna avere una discesa più rapida e più definita". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan nel corso dell'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24."L'inizio della legislatura - sottolinea il ministro- è il momento giusto per definire insieme all'Europa le regole che consentano di mantenere su un sentiero di discesa il debito e questo deve essere compatibile con un accompagnamento della crescita. Questi sono i principi che hanno guidato l'azione di governo in questi quattro anni", conclude Padoan.