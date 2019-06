5 giugno 2019- 17:07 Conti pubblici: P.Chigi, deficit sarà inferiore a previsione Commissione ue

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Le stime più aggiornate per l’anno in corso portano a ritenere che i saldi di finanza pubblica rispetteranno i dettami del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita. Il governo potrà fornire stime più aggiornate a fine luglio, non appena saranno disponibili i dati sulle liquidazioni d’imposta. Allo stato attuale delle conoscenze, si può ritenere che l’indebitamento netto (deficit) della Pubblica amministrazione nel 2019 sarà sensibilmente inferiore alla previsione della Commissione, la quale pone il deficit di quest’anno al 2,5 per cento del PIL, contro il 2,4 previsto dal Governo nel Def". E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio, che interviene sul primo via libera della Commissione Ue alla procedura di infrazione contro l'Italia.