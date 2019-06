10 giugno 2019- 16:19 Conti pubblici: Pd, 'minibot trovata Salvini per coprire disastro'

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Salvini con i Minibot ha trovato solo l'ennesimo stratagemma, devastante per l'Italia se messo in pratica, per distrarre tutti dai risultati disastrosi di un Governo che ha già fallito la prova". Lo sottolinea il senatore del Pd Antonio Misiani, capogruppo in commissione Bilancio del Senato. "I Minibot non si faranno, al pari di altre promesse della Lega non mantenute, come ad esempio la diminuzione delle accise sulla benzina. Si tratta solo di un dibattito surreale: basti pensare che la Legge di Bilancio 2019 di questo stesso Governo mette a disposizione della P.A. strumenti utili ad accelerare i pagamenti. Basta che gli stessi enti della PA facciano richiesta di liquidità a Cassa Depositi e Prestiti, peraltro a tassi molto bassi, per poter pagare i debiti con i fornitori". "Peraltro lo stesso Tria, ministro dell'Economia del Governo giallo verde, ha ufficialmente ribadito che i Minibot non sono previsti, né oggi, né mai. Ecco perché i Minibot agitati dalla Lega sono utili solo per sviare l'attenzione dai fallimenti economici o peggio ancora per scardinare la moneta unica, favorendo l'Italexit”, conclude.