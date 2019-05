29 maggio 2019- 18:56 Conti Pubblici: Pd, 'Salvini stia attento, Italia rischia di saltare'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Salvini può ignorare finché vuole le 'letterine' della Ue. Ma ha il dovere di scriverne una agli italiani, spiegando 3 cose: 1) se e come bloccherà l’aumento dell’Iva; 2) come pensa di rilanciare la crescita economica e creare lavoro; 3) se e come vuole ridurre il debito pubblico". Lo scrive in una nota il senatore del Pd, Antonio Misiani."Salvini stia attento. L’unico effetto concreto della sua propaganda è scoraggiare i risparmiatori che comprano il nostro debito. Ma così l'Italia rischia di saltare", conclude.