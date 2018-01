CONTI PUBBLICI: RENZI, IN 10 ANNI DEBITO PUBBLICO AL 100 PER CENTO DEL PIL

20 gennaio 2018- 19:05

Roma, 20 gen. (AdnKronos) - "Martedì elencheremo una per una le proposte" per la prossima campagna elettorale, "dal portare il debito pubblico in dieci anni al cento per cento nel rapporto con il pil, fino alle misure per la famiglia, che forse sono state il tassello mancante di questi anni". Lo ha affermato il segretario del Pd, Matteo Renzi, ospite de 'L'intervista' di Maria Latella su Sky Tg24.