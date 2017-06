CONTI PUBBLICI: RENZI, SU DEBITO PROGETTO CON PARTECIPAZIONI SU BENI STATO

3 giugno 2017- 08:57

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - Sul debito pubblico "presenteremo un’iniziativa che consenta ai cittadini di avere forme di rendimento sicure e solide anche attraverso la partecipazione ai beni immobili e mobili che costituiscono il patrimonio dell’Amministrazione centrale e degli Enti Locali. Questa soluzione è potenzialmente win win. Perché riduce i costi del debito e aumenta la credibilità del Paese, ma consente anche allo stesso tempo di avere una forma di rendimento sicura per il nostro risparmio". Lo spiega il segretario del Pd, Matteo Renzi, in un'intervista a 'Il Sole 24 ore'."La Cdp -aggiunge- avrà un ruolo strategico in questo disegno. Stiamo seguendo questo progetto con professionalità di prim’ordine. L’importante è presentarlo in Europa chiedendo nello stesso momento margini di flessibilità maggiori. Del resto se tranquillizziamo i mercati sul debito e sulle banche per l’Italia cambia moltissimo".