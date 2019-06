24 giugno 2019- 11:26 Conti pubblici: Ronzulli, 'manovra governo stile ok il prezzo è giusto'

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - “Poco più di 23 miliardi per fermare aumento Iva. 3,2 per pagare gli impegni già presi, almeno 10 per la flat tax e più di 2 per alleggerire il cuneo fiscale. Il tutto senza aumentare troppo il debito pubblico. Doveva essere la manovra di bilancio, ma assomiglia sempre di più a una puntata di ‘Ok il prezzo è giusto’. (Purtroppo l’Iva che aumenta non è la Zanicchi nazionale)”. Lo scrive in un post su Facebook Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.