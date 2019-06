20 giugno 2019- 12:23 Conti pubblici: Rosato, 'Conte taglia 2 mld spesa pubblica, ecco avvocato popolo'

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - "Lo sapete come Conte pensa di evitare una procedura d’infrazione dall’Europa? Tagliando 2 miliardi di euro di spesa pubblica. Cioè tagliando servizi, in particolare tagli al trasporto pubblico. Benefici per i pendolari. E lui sarebbe l'avvocato del popolo?". Lo scrive su twitter Ettore Rosato.