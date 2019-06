14 giugno 2019- 16:11 Conti pubblici: Salvini, 'dati economici positivi, nessuna ragione per infrazione'

Milano, 14 giu. - "I dati economici del primo trimestre sono assolutamente positivi, è giusto ricordare che gli interessi sul debito che l'Italia sta pagando sono in continuo calo, che ne dica o ne scriva qualcuno, da mesi e quindi a maggior ragione non avrebbe spiegazione, motivazione plausibile un'infrazione, una multa un accanimento da parte dell'Unione europea nei confronti dell'economia italiana". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine del consiglio federale della Lega che si è tenuto a Milano."Seguiamo con interesse e curiosità l'evolversi del dibattito europeo perché è chiaro che se fosse un ragionamento meramente economico l'Unione europea ci dovrebbe solo ringraziare e aiutare a continuare a fare quello che stiamo facendo. Se ci sono altre spinte, magari per punire l'unico governo fuori linea rispetto al politicamente corretto, allora faremo un altro genere di valutazione, però i dati economici sono assolutamente positivi", conclude Salvini.