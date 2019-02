20 febbraio 2019- 09:35 Conti pubblici: Salvini, 'non ci sarà manovra aggiuntiva'

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - "Non ci sarà una manovra aggiuntiva, non ci saranno nuove tasse, non ci sarà la patrimoniale, non ci saranno tasse sui conti correnti o sulla casa. Stiamo lavorando per questo". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Agorà' su Raitre.