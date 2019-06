5 giugno 2019- 19:47 Conti pubblici: Salvini, 'tagliare tasse a chi lavora per ripagare debito'

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Per ripagare il debito serve che gli italiani lavorino, avete la mia parola d'onore che farò di tutto per abbassare le tasse a chi lavora in questo paese". Lo dice Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Marsciano.