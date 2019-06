25 giugno 2019- 23:12 Conti pubblici: Salvini, 'trattativa con Ue non potrà che andare bene'(2)

(AdnKronos) - "Sarebbe folle che la prima infrazione nella storia dell'Unione europea per debito pubblico sia fatta all'Italia in un momento in cui l'economia lentamente sta ripartendo", ha aggiunto Salvini.