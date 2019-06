12 giugno 2019- 11:22 Conti pubblici: Salvini, Tria e Giorgetti lasciano vertice

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - E' ancora in corso il vertice a Palazzo Chigi voluto dal premier Giuseppe Conte per evitare la procedura d'infrazione della Ue. Intanto sono andati via, separatamente, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Ancora al tavolo, oltre al premier, il ministro e vicepremier Luigi Di Maio, i due viceministri al Mef Massimo Garavaglia e Laura Castelli, il ministro Riccardo Fraccaro e il dg dell'Economia Alessandro Rivera.