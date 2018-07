10 luglio 2018- 12:03 Conti pubblici: Tria, consolidamento per rafforzare fiducia investitori

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - "I nostri obiettivi di consolidamento dei conti pubblici non derivano dagli impegni europei, seppure importanti e per i quali siamo impegnati a rispettare, ma dalla necessità di rafforzare la fiducia degli investitori esteri e nazionali nella stabilità finanziaria del Paese". Ad affermarlo, nel corso del suo intervento all'Assemblea dell'Abi, è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria evidenziando come le "vicende ultime legate alle oscillazioni dello spread" tra Btp e Bund tedeschi "lo dimostrano".La risposta dei mercati finanziari, aggiunge Tria, "dipenderà dalle nostre politiche di bilancio" e "dalla qualità delle politiche economiche": politiche che puntano ad una "crescita più elevata e più equilibrata e inclusiva favorirà una maggiore propensione a finanziare il nostro debito".