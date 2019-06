4 giugno 2019- 14:28 Conti pubblici: Tria, 'impedire di lasciare debito a future generazioni'

Napoli, 4 giu. (AdnKronos) - Bisogna "impedire di lasciare il debito alle future generazioni" : "se cresce l'economia non c'è bisogno di sforare niente e invece c'è bisogno di dare fiducia a chi investe in Italia, questo è il punto fondamentale". Ad affermarlo è il ministro per l'Economia Giovanni Tria, nel corso del suo intervento sul Mezzogiorno alla presentazione della rivista Rassegna Economica a Palazzo Piacentini nella sede di Banca Intesa San Paolo in via Toledo.