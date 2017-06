CONTI PUBBLICI: UNIMPRESA, DEBITO SU DI 2 MLD AL MESE DA 2015 (2)

25 giugno 2017- 14:57

(AdnKronos) - Per quanto riguarda la composizione, è rimasta sostanzialmente stabile sia la quota di debito in titoli fino a un anno (522,07 mld a maggio 2015 e 528,4 mld ad aprile 2017) sia quella in titoli fino a 5 anni (760,7 miliardi e 714,07 mld) sia quella in titoli con scadenza ultraquinquennale (937,7 mld e 1.027,8 mld). La vita residua del debito è leggermente cresciuta: era pari a 6,8 anni a maggio del 2015, è salta a 7,3 anni ad aprile scorso. Per il vicepresidente di Unimpresa, il problema resta "la spesa pubblica che andrebbe tagliata seriamente: dalla lotta agli sprechi, che continuano a pesare sulla fiscalità generale, possono essere trovate le risorse per ridurre il peso delle tasse sulle famiglie e sulle imprese".