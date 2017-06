CONTI PUBBLICI: UNIMPRESA, DEBITO SU DI 2 MLD AL MESE DA 2015 (3)

25 giugno 2017- 14:57

(AdnKronos) - Ma, come emerge da una elaborazione del Documento di economia e finanza approvato dal governo ad aprile, la spesa statale crescerà progressivamente nei prossimi quattro anni: tra il 2017 e il 2020, dalle casse del Tesoro usciranno, in tutto, 45 mld di euro in più rispetto al 2016. Salirà di 26 mld (+10%) la spesa per le pensioni e di oltre 8 miliardi (+11%) quella per le prestazioni sociali, di 2,6 mld (+1,6%) quella per gli stipendi dei dipendenti pubblici, di quasi 4 mld (+3%) l'esborso per forniture e servizi. Aumenterà anche la spesa per interessi sul debito di 4,8 mld (+7%) e la sanità subirà un aumento di 6 mld (+5%).