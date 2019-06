12 giugno 2019- 11:55 Conti pubblici: vertice a P.Chigi ancora in corso, Giorgetti rientrato

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - E' in corso da poco più di due ore a Palazzo Chigi il vertice economico voluto dal premier Giuseppe Conte per impostare la manovra ed evitare di incorrere nella procedura d'infrazione minacciata dall'Ue. Hanno lasciato la riunione i ministri Matteo Salvini e Giovanni Tria, mentre è rientrato dopo una breve assenza il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Tria e Salvini, spiegano fonti di governo, hanno lasciato la riunione perché avevano altri appuntamenti in agenda.