CONTI PUBBLICI: VISCO, ACCELERARE AGGIUSTAMENTO, DEBITO VULNERABILITà GRAVE

31 maggio 2017- 10:35

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - "L'Italia deve approfittare del consolidamento della ripresa per accelerare il necessario aggiustamento, strutturale dei conti pubblici". E' la rotta indicata dal Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nelle sue Considerazioni finali. "L'elevato debito - ammonisce - è un fattore di vulnerabilità grave; condiziona la vita economica del Paese". "Un programma di riduzione del debito pubblico credibile può rafforzarsi da sè. Si può innescare - dice Visco - un circolo virtuoso simile a quello che ci consentì di aderire all'euro. Non potremmo rendere un tributo migliore alla memoria di Carlo Azeglio Ciampi, che quel programma definì e mise in atto".