CONTI PUBBLICI: VISCO, DA DEBITO FRENO A CRESCITA, NON C'è RICETTA MAGICA

4 giugno 2017- 16:56

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - Il debito pubblico "è un fattore di debolezza cruciale di freno e vulnerabilità della crescita". A ribadirlo con forza è il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel corso di un'intervista al Festival dell'Economia di Trento. "Gli squilibri quando si accumulano si finisce per pagarli tutti insieme", ammonisce Visco per il quale il processo di riduzione del debito "è un impegno faticoso " e va fatto "posta per posta, elemento per elemento". "Non c'è -evidenzia - una ricetta magica".