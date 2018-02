**CONTI PUBBLICI: VISCO, GOVERNO NON LASCI DUBBI SU LORO EQUILIBRIO**

10 febbraio 2018- 12:19

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - Non "lasciare dubbi agli investitori sulla determinazione del governo a mantenere l’equilibrio dei conti pubblici". E' il monito che arriva dal Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco. E questo, dice ancora, "senza deviare dal percorso di riforma avviato in questi anni: un percorso da proseguire con decisione per migliorare i servizi pubblici, accrescere la concorrenza in quelli privati, intensificare gli investimenti in capitale umano".