CONTI PUBBLICI: VISCO, SCELTE RESPONSABILI ANCHE SENZA VINCOLI PATTO STABILITà

10 febbraio 2018- 11:52

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Anche senza i vincoli del Patto di stabilità, resta per noi l’esigenza di compiere scelte responsabili". E' il monito che giunge dal Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel suo intervento al Forex a Verona. "Non è questione di vincoli europei, riguarda lo sviluppo equilibrato, la forza stessa della nostra economia: un aumento del disavanzo pubblico non può sostituirsi alle riforme; rischierebbe di essere controproducente, visto che il problema del debito non può essere eluso", avverte Visco.