5 giugno 2019- 19:53 Conti pubblici: Zingaretti, 'sanità non si tocca, pronti a barricate'

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Non vi azzardate a tagliare sulla sanità. Faremo le barricate per tutelare la salute". Lo scrive in un tweet il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.