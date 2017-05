CONTINENTAL PARTECIPA A SALONE AUTOPROMOTEC DI BOLOGNA

24 maggio 2017- 16:13

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - Al salone Autopromotec, in programma da oggi e fino al 28 maggio a Bologna, Continental si presenterà come protagonista "non solo nel settore degli pneumatici, ma anche dell’automotive". E' quanto si legge in una nota. Alla kermesse dedicata al ricambio, l'azienda tedesca arriva infatti con una trimestrale che ha visto i ricavi del gruppo in salita dell’11,7% trainati dalle tre divisione automotive (Chassis & Safety, Powertrain, Interior), i cui ricavi crescono più velocemente del mercato. "Con una proiezione di cifra di affari a fine anno che raggiunge i 43,5 miliardi di euro - si legge - il gruppo consolida la propria posizione da protagonista della svolta epocale del nuovo concetto di automobile e più in generale di trasporto merci e persone. Positivi anche i dati del Rubber Group, nonostante un impatto negativo dell’aumento delle materie prime. I ricavi sono aumentati del 10,6% anno su anno per un valore complessivo di 4,4 miliardi di euro in questo primo trimestre 2017". "Nella visione di Continental, il protagonista della mobilità del futuro è l’utente della strada consapevole, formato e in grado di interagire con la tecnologia. Lo sguardo è rivolto alla guida autonoma per il raggiungimento di precisi obiettivi di sicurezza", continua la nota che si conclude con le parole dell'ad di Continental Italia, Alessandro De Martino: "Le nostre parole d’ordine sono sicurezza, efficienza, comfort e interazione".