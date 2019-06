5 giugno 2019- 18:00 Conto alla rovescia per Slimefest 2019 a Mirabilandia

Milano, 5 giu. - (AdnKronos) - Conto alla rovescia per SlimeFest, l’evento di musica e divertimento organizzato da Nickelodeon, il brand per ragazzi e famiglie presente in esclusiva su Sky (canale 605) di Viacom International Media Networks Italia, in programma sabato 15 giugno. Dopo il grande successo dello scorso anno, la quarta edizione italiana di SlimeFest si terrà di nuovo a Mirabilandia, alle porte di Ravenna. Il parco divertimenti più grande d’Italia è un luogo amato da adulti e bambini e adatto al divertimento di tutta la famiglia, grazie alle sue attrazioni da guinness dei primati e alla nuova area Ducati World.“Siamo contenti di riportare anche quest’anno SlimeFest, l’evento più importante di Nickelodeon per ragazzi e famiglie, a Mirabilandia. SlimeFest è una grande festa di musica e divertimento per tutta la famiglia e siamo quindi nel posto giusto”, dichiara Cecilia Padula, Senior Director di Nickelodeon. “Come ogni anno -aggiunge- ci saranno tante novità a cominciare dalla conduzione al femminile di Federica Carta, un talento giovane e in linea con i nostri valori di positività e allegria. Ci saranno anche tanti altri ospiti musicali e i creator più seguiti dal nostro target. Abbiamo scelto i volti che più amano i ragazzi in questo momento perché per noi essere vicini al nostro pubblico e coinvolgerlo nel vivere esperienze indimenticabili è fondamentale”.“Mirabilandia e Nickelodeon sono due brand importanti che parlano la stessa lingua e si rivolgono allo stesso pubblico”, commenta Sabrina Mangia, Direttore Sales & Marketing di Mirabilandia. “I fan della festa più appiccicosa dell’anno sono gli stessi che affollano le tante attrazioni del nostro parco assieme alle loro famiglie -prosegue- per questo motivo è per noi un onore ospitare di nuovo SlimeFest e per quest’anno ci aspettiamo un’edizione ancora più straordinaria e piena di divertimento, assolutamente da non perdere”.La conduzione dello show quest’anno è affidata a Federica Carta che, oltre a presentare, si esibirà sul palco: “E’ un po' strano per me vedermi come presentatrice – afferma la giovane cantante – quello che so è che mi divertirò un sacco, sono contenta e onorata di essere stata scelta per questa manifestazione. Ho chiesto dei consigli a Shade e lui mi ha rincuorata, lui ha presentato l’edizione dell’anno scorso. Sono una fan dello slime, dello Slimefest e di Mirabilandia. Consiglio lo Slimefest ai ragazzi che vogliono divertirsi e stare al ‘fresco’ nonostante il caldo...”.Ricco il cast di artisti che si alterneranno di fronte al pubblico: Alessandro Casillo, Briga, Einar, Emma Muscat feat. Biondo, Matteo Markus Bok, Mose, Shade (presentatore della scorsa edizione) e Thomas. Inoltre, a portare una grande carica di divertimento con litri e litri di slime, la sostanza verde “appiccicosa” che inonderà tutti, ci saranno anche alcuni Talent e Creator tra i più amati e popolari per il pubblico dei ragazzi: Marco Cellucci, Ambra Cotti, Marta Losito, Elisa Maino, Valerio Mazzei e Sespo: i Valespo, Valeria Vedovatti.“Lo Slime è una cosa che mi fa venire un po' i brividi – afferma Einar – non sono tanto contento di essere sommerso da tonnellate di questa cosa colorata, però sarà divertente e credo di essere pronto per questo. Invito i ragazzi a partecipare perché ci divertiremo un mondo, cantando e ballando”.