19 dicembre 2018- 14:25 Contraffazione: Scordamaglia, italian sounding vale 90 mld, ruba 100.000 posti (2)

(AdnKronos) - “Bisogna coordinare strumenti e enti deputati al contrasto di questi fenomeni - dice Scordamaglia - per un più efficace utilizzo delle norme esistenti ed affinché la lotta alla contraffazione sia principio da perseguire nella conclusione di ogni accordo bilaterale in cui la UE è coinvolta”. “ E - chiosa il presidente - in questa operazione di contrasto è importante che lo sforzo provenga anche da parte della nostre aziende perché trovino forme di organizzazione tali da consentire, con una crescente sinergia tra grandi e piccole imprese di coprire l’ultimo miglio distributivo sugli scaffali dei mercati più lontani. Un’organizzazione che solo una filiera unità ed integrata potrà garantire”.