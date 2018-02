CONTRATTI: FURLAN, IMPORTANTE RINNOVO OGGI ANCHE CCNL RISTORAZIONE

9 febbraio 2018- 15:45

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - "E' un fatto importante oggi la firma del nuovo contratto molto innovativo siglato dalla Fisacat Cisl per i lavoratori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva, commerciale e turistica. Un settore strategico per l'economia del paese dalle grandi potenzialità". Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, sottolineando la soddisfazione del sindacato di via Po per la firma del contratto nazionale che riguarda oltre un milione di lavoratori. "Un altro tassello della stagione di nuovi contratti che tutela i salari e l'occupazione ed introduce innovativi istituti di welfare, orari flessibili, assistenza sanitaria e previdenza integrativa, formazione", aggiunge in una nota la Cisl.