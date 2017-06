CONTRATTI: LANDINI (FIOM), NECESSARIO INTRODURRE INNOVAZIONE

30 giugno 2017- 17:56

Padova, 30 giu. (AdnKronos) - "Siamo alle prese con il rinnovo del contratto nazionale del lavoro, lunedi' ci sara' un incontro a Roma e credo che in questa fase bisogna introdurre elementi di innovazione, nel contratto dal diritto alla formazione al modo di trovare forme che diano concreto sostegno economico anche ai lavoratori, alla sanita' integrativa, allargare gli spazi di intervento sull'inquadramento degli orari di lavoro e soprattutto qualificare la contrattazione integrata". Lo ha detto il segretario generale della Fiom Maurizio Landini nel corso dell'assemblea di Confapi Padova."Sarebbe utile che lavoratori e imprese parlassero al governo perche' servono politiche industriali che in questi anni non sono state fatte, c'e' il problema di far ripartire gli investimenti e di costruire reti di impresa capaci di competere - ha spiegato - Noi consideriamo in modo negativo molte leggi fatte dal governo, in particolare quelle sul Jobs Act, perche' non ci pare che il problema sia rendere piu' facile il licenziamento e piu' precario il lavoro, anzi, ora e' importante investire sui lavoratori, dare risposte ai loro problemi e incentivare i comportamenti piu' intelligenti degli imprenditori".