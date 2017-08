CONTRATTI: L'ORéAL ITALIA, SIGLATO INTEGRATIVO AZIENDALE, PIù WELFARE

2 agosto 2017- 12:40

Milano, 2 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "L’Oréal Italia e le organizzazioni sindacali hanno siglato un innovativo contratto integrativo aziendale per il triennio 2017-2019. Il welfare aziendale, su cui L’Oréal ha sempre creduto e investito, viene rafforzato grazie al programma internazionale 'Share&Care'". E' quanto si legge in una nota. "Tale programma -spiega la nota- ha l’obiettivo di offrire ai collaboratori di L’Oréal di tutto il mondo, in qualunque divisione o Paese operino, una base comune in termini di: benessere salute, supporto alla genitorialità, qualità della vita lavorativa e protezione in caso di eventi inaspettati. In particolare, saranno introdotti dal 1° gennaio 2018: supporto alla genitorialità con 10 giorni di permesso retribuito per i neo-papà, aumento del contributo asilo nido a 140 euro al mese mamme e papà, permessi per l’assistenza ai bambini malati, concessione del part-time di 6 ore su richiesta fino ai 3 anni del bambino e orario flessibile". E ancora, spiega la nota, "aiuto ai dipendenti con familiari anziani, sopra i 75 anni o non autosufficienti con concessione del part-time di 6 ore per un massimo di 3 anni, permessi extra e orario flessibile; un conto welfare individuale di 250 euro per acquistare, tramite una piattaforma, beni e servizi (ad esempio, acquisto libri scolastici, campus estivi, trasporti, viaggi, teatro, spese mediche, attività sportive). Il premio di partecipazione potrà inoltre essere convertito, fino al 50%, in conto welfare individuale con un contributo aziendale ulteriore del 15%, il tutto con i vantaggi fiscali previsti dalla vigente normativa".L'intesa, inoltre, prevede un aumento del contributo aziendale per la previdenza complementare (Fonchim). "L’importo del premio di partecipazione, variabile e legato alla crescita dei risultati di business, è stato incrementato in maniera significativa e potrà arrivare fino a 2.900 euro lordi annui nel 2019. Questo nell’ottica di coinvolgere tutti i collaboratori nel successo dell’azienda, in linea con la politica di profit sharing del Gruppo", prosegue la nota. "Siamo soddisfatti di questo nuovo contratto integrativo aziendale, frutto di un proficuo lavoro di concertazione con le parti sociali, con cui abbiamo lavorato in maniera moderna ed innovativa", ha dichiarato Massimo Re, direttore delle relazioni industriali di L’Oréal Italia. "Riteniamo che i contenuti di questo nuovo accordo -ha continuato- si posizionino fra le migliori pratiche a livello nazionale. Per esempio, iniziative come il sostegno alla genitorialità e ai familiari anziani rafforzano ulteriormente le nostre politiche sull’equilibrio vita personale-lavorativa. L’attenzione per le nostre persone e la volontà di considerare le relazioni industriali come un laboratorio di innovazione ci hanno sicuramente aiutato a ottenere questi risultati".