16 novembre 2018- 15:38 Contratti: sindacati su Ccnl elettrico, 155 euro richiesta aumento 2019-21 (2)

(AdnKronos) - Ovviamente la parte economica, sottolineano i sindacati, deve tener conto della produttività e della ricchezza presente nel settore, in piena sintonia con gli accordi interconfederali in materia. Sul versante del welfare contrattuale i sindacati chiedono il rafforzamento della previdenza integrativa. I sindacati chiedono un’applicazione contrattuale che comprenda le tante aziende che producono, distribuiscono e commercializzano energia, una nuova Classificazione più definita dei mestieri emersi e che potranno crearsi, politiche sugli orari di lavoro più rispettose dei tempi di vita delle persone e del necessario riposo e una reperibilità che non può più ammettere una frequenza all’uno su quattro. Emerge, nel documento, prepotente la necessità di nuove politiche sulla Sicurezza che tengano conto degli incidenti accaduti in questi anni, uno sviluppo della Solidarietà di Settore unita a nuovi strumenti a difesa dell’occupazione, una formazione indirizzata ai nuovi mestieri e alla piena occupabilità. Ora la parola passa ai lavoratori che nelle assemblee dovranno esprimere il loro giudizio sulla piattaforma.